«Es tiempo de fortalecer el partido, no de seleccionar a los candidatos»: Carlos Rochín

En el marco del festejo del 80 aniversario del Partido Acción Nacional que celebraron en el municipio de Los Cabos, Carlos Rochín, presidente del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur aseveró a los militantes que es tiempo de fortalecer el partido, no de seleccionar a los candidatos y candidatas; de igual forma compartió que el panismo sudcaliforniano se puso de fiesta al cumplir 80 años con mucha vitalidad y gobernar bien, de dar buenos gobiernos y ser una oposición responsable, crítica y propositiva, por lo que seguirán trabajando por México.

«Hoy es tiempo de festejar pero también de reflexionar y de ponernos a trabajar, de salir a la calle y defender lo mucho que le ha dado a México el Partido Acción Nacional y también por todo lo que se está haciendo aquí en Baja California Sur».

Además, dijo sentirse orgullo ya que desde Marcos Covarrubias hasta Carlos Mendoza, el PAN gobierna bien en Baja California Sur, pero si no muestran la gran alianza que son, piden echar a la basura los 10 años de desarrollo del estado.

«Déjenme decirles, cuesta mucho construir pero en 5 minutos se van para abajo y ahí vamos a saber lo que es bueno para nosotros, porque hoy presumimos que Baja California Sur es de los primeros lugares en seguridad después de haber tenido problemas, hoy damos un ejemplo a nivel nacional; presumimos que el estado y principalmente Los Cabos somos la joya de la corona del turismo en México; presumimos que somos el primer lugar en generación de empleos; de los estados que menos pobreza tienen a nivel nacional y que tenemos un estado con finanzas sanas, pero todo eso lo podemos perder si no nos ponemos vivos y no salimos a la calle. Hoy tenemos un buen gobierno pero eso no basta para ganar en el 2021, lo que necesitamos hoy, es salir a la calle a reclutar militantes hoy, no en tiempos de campaña».

De igual forma, les advirtió a los militantes del PAN que hoy toca trabajar por el partido, no en el momento de seleccionar a los candidatos ni candidatas.

«Hoy toca trabajar por el partido, no se me confundan, hoy no estamos seleccionando a los candidatos ni candidatas, hoy estamos todos cerrando filas entorno al PAN, es el partido el que nos necesita. De nada nos sirve estar pensando en el piloto de este carro si está ponchado, de que nos sirve estar pensando en candidatos si no tenemos el mejor partido conectado con la gente y salir a la calle con las mejores propuestas».