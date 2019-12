Es urgente reforzar acciones de prevención contra adicciones para evitar otros peligros a los jóvenes: Alcaldesa

San José del Cabo.- “Nos indigna lo que le está pasando a las jovencitas, por eso es urgente reforzar acciones de prevención contra las adicciones y otros peligros a nuestros jóvenes; vamos a empezar a partir de mañana en este municipio en coordinación con el Centro de Integración Juvenil (CIJ) y otras autoridades con la participación propia de los jóvenes”, así lo expresó la alcaldesa Armida Castro Guzmán, al preguntarle sobre los lamentables hechos que vivieron niñas y adolescentes que fueron abusadas sexualmente, hecho ocurrido en la ciudad de Guadalajara.

“Nos indigna, creemos que ha faltado mucho por hacer; la decisión final la toma cada uno de los ciudadanos, los jóvenes, nuestra labor, trabajar prevenir, hablar con ellos, poner todas las instancias. De ahí la importancia de las jornadas con el CIJ, hablan de integrar, por eso va Cultura, Salud, porque no puede ir aislada la juventud sola a decir hay que prevenir; hay qué decirles cuáles son los riesgos. Esta lamentable situación de las jovencitas ocurrida en Guadalajara, no es más que una realidad de no haber tomado las mejores decisiones y a lo mejor como Gobierno pudimos haber dicho esto, es lo que te conviene, decir no, palabra mágica: no”.

Es un tajante no, abundó, que pueden decir los padres de familia, precisamente para proteger a nuestras niñas y adolescentes y decir un sí a todas las oportunidades de vida.

“Lo que queremos es que sepan que estas oportunidades están ahí, están para los jóvenes y vamos a trabajar en conjunto con las familias, con las escuelas y con todas las instituciones; agradezco mucho que haya un Centro de Integración que se ha preocupado más de 50 años en decir cómo ayudar sin ser gobierno, sin una participación o apoyo, hoy están todos los elementos, la sociedad organizada, los gobiernos qué más podemos hacer, sino unir esfuerzos para hacer esto que pueda cambiar la vida y evitar riesgos para las jovencitas”.

Insistió que todo instrumento de esta administración se enfoca en cómo prevenir los riesgos para nuestros adolescentes, pero abundó que se requiere la unión de esfuerzos de los tres niveles de Gobierno para atender la problemática.

Se requiere unirse a las instancias que ya tienen la experiencia como el CIJ para que nos ayuden a identificar dónde están nuestros focos rojos, en dónde tenemos que alertar y ser enfáticos para poder garantizar a la juventud de hoy en adelante para que puedan tomar las mejores decisiones con su vida, “no sólo se trata de firmar un convenio, sino ocuparnos, ponernos a trabajar todos juntos y darle la formalidad; trabajar autoridades junto con la sociedad organizada a favor de nuestros niños y adolescentes”, concluyó.