‘’Esas plaquitas de cemento no nos van a proteger de una corrida de agua’’indican vecinos de Puerto Nuevo

San José del Cabo.- ‘’Si solo van a poner capas de cemento para protegernos, no queremos nada’’ indicaron vecinos de Puerto Nuevo en relación a los trabajo de protección que se están llevando a cabo del lado del fraccionamiento de Monte Bello, en el arroyo del Zacatal.

En entrevista con Míriam Sandoval representante de vecinos de Puerto Nuevo, dio a conocer que no se les ha informado nada en cuento a los trabajos que se están realizando del lado del fraccionamiento de Monte Bello, obra en la que ellos no están de acuerdo.

‘’Pues el conocimiento que tengo es que están haciendo trabajos de protección del lado de Monte Bello, del lado de Puerto Nuevo, no se ha echo nada, aun cuando dijeron que desde noviembre se empezarían hacer trabajos de protección, yo lo digo honestamente que si van hacer esos trabajos de este lado no estamos de acuerdo, queremos un obra bien echa, no un cochinero como esa donde solo se va a mal invertir que con una corrida de agua fuerte se la va a llevar’’.

Reiteraron que esas plaquitas de cemento no van a proteger a los edificios tras una avenida fuerte de agua, toda vez que con lluvias pasadas como ‘’Lidia’’ colapsaron edificios.