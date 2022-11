Escándalos del PRI no afectan mis aspiraciones a la presidencia: Beatriz Paredes

Poco a poco comienzan a postularse diferentes actores políticos con miras a las próximas elecciones presidenciales de 2024, en las que el principal reto de la oposición será superar en las preferencias electorales al partido del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), además de recobrar la confianza de los ciudadanos.

Una de las aspirantes a la silla presidencial es la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, quien ha sido gobernadora del Estado de Tlaxcala de 1987 a 1992, diputada federal, senadora y presidenta nacional del PRI, de 2007 a 2011.

Durante su última visita a Baja California Sur, la senadora Beatriz Paredes conversó en exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos sobre sus aspiraciones a la presidencia, los principales problemas en la entidad, la formación de una alianza opositora que sume fuerzas de cara a los comicios de 2024 y la corrupción de su partido.

La senadora aseguró que sus aspiraciones presidenciales y la imagen de los demás militantes no se ven afectadas por los escándalos en los que recientemente se han visto involucrados actores políticos del PRI, pese a que en los últimos años diversos exgobernadores han sido señalados por desvío de recursos y lavado de dinero, como Javier Duarte, en Veracruz; Humberto Moreira, en Coahuila; Tomás Yarrington, en Tamaulipas; y César Duarte, en Chihuahua, entre otros.

En las últimas semanas la legisladora priista ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de contender por la presidencia de la república, y en ese contexto se le cuestionó sobre las investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y actual líder del partido, Alejandro Moreno, quien es señalado por delitos de enriquecimiento ilícito.

Beatriz Paredes fue tajante al mencionar “que los temas de corrupción deben aplicarse conforme a la ley; existen leyes y procedimientos”. Mencionó que de nada sirve hablar de corrupción, si no se toman medidas, provocando que los gobiernos se desacrediten al no ejercer la ley.

Para las próximas elecciones la disputa será directamente entre actores políticos, y no entre partidos políticos, destacando que la participación de los jóvenes marcará la diferencia en la carrera presidencial.

“Es esencial que si se habla de temas de corrupción, se actúe conforme a la ley, se enjuicie a las personas, haya sentencias, exista la aplicación de la leyes. Hablar y hablar de corrupción y no hacer nada, me parece que existe una desacreditación en quienes presentan esas denuncias. Yo no creo que esto sea un tema de partidos, yo pienso que es un tema de actores; es un tema donde lo verdaderamente importante es que la gente se involucre a participar, que los jóvenes se involucren a participar”.

El PRI vive uno de los momentos más complicados de su historia, los casos de enriquecimiento ilícito, la corrupción de algunos de sus gobernantes y las fracturas internas que ha sufrido, han provocado que el partido que gobernó el país durante siete décadas haya perdido sus principales enclaves en el territorio nacional, como Hidalgo y Oaxaca que, hasta los comicios pasados, habían sido gobernados por el tricolor.

En este escenario, la senadora priista recalcó la importancia de crear nuevas estrategias para recuperar su fuerza, una de ellas es impulsar la coalición “Va por México”, junto con el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Beatriz Paredes señaló que se busca que la alianza electoral trascienda primero a nivel nacional y que los partidos de la coalición trabajen en conjunto para poder construir propuestas de gobierno que den claridad a la población y ofrezcan compromisos específicos con la sociedad.

“Está en el ambiente la posibilidad de la alianza, la posibilidad de la coalición, hay diversos compañeros y compañeras que han planteado su interés de participar en una candidatura. Yo misma he expresado mi propósito de alcanzar la alianza, pensamos que lo que importa es profundizar la evolución democrática de nuestro país y que no haya retrocesos. Es importante que exista una buena competencia democrática en el país, y sobre todo que no haya elecciones de estado, que no haya la mano del gobierno cargando los dados a un solo lado”.

De acuerdo con Paredes, desde el Senado se han conformado bloques opositores para frenar la aprobación de reformas que perjudican al país, como es el caso de la Reforma Energética que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue desechada por los principales partidos de oposición.

Baja California Sur, importante motor económico con pendientes por resolver

La expresidenta del partido tricolor señaló que uno de sus principales intereses en Baja California Sur es respaldar a los pescadores, un importante sector económico que ha sido abandonado durante años y al que no se le ha prestado la debida atención.

Reiteró que la entidad cuenta con representantes comprometidos, entre ellos los senadores Lucía Trasviña y Ricardo Velázquez, quienes a decir de la aspirante presidencial, han trabajado en beneficio de Baja California Sur.

“Como ustedes saben Baja California Sur es una entidad federativa joven, en relación a las demás entidades del país; conocemos el interés de los legisladores federales por el desarrollo de Baja California Sur. La senadora Trasviña preside una comisión muy importante, la comisión de seguridad pública, el senador Velázquez forma parte del Parlamento Latinoamericano; en lo personal yo formo parte de las comisiones de pesca y agricultura que son importantes para Baja California Sur, estoy muy interesada en respaldar a los pescadores de esta entidad federativa”.

Al ser cuestionada sobre los pendientes que afectan a la entidad, la legisladora federal consideró que la inseguridad y la salud son dos de los problemas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha resuelto y señaló que, durante los últimos cuatro años de su gobierno, solo se han dado “palos de ciego”.

“Pregúntense ustedes sobre la problemática de inseguridad en todos lados. Existen regiones donde el problema de inseguridad es más dramático. Es el caso de Los Cabos y de Baja California Sur, en algunas zonas. Me parece que el tema de inseguridad es muy serio, creo que en la primera etapa de la pandemia el sector salud dio palos de ciego. Yo tendría un compromiso muy claro con hablar con la verdad, me parece que no se vale tener otros datos, tenemos que tener los datos de la realidad, hay que decirles las cosas por su nombre y las cosas como están”.

Dentro de su agenda de trabajo sobresale su propuesta de crear una Secretaría de Recursos Hidráulicos y contar con un presupuesto robusto que ayude a resolver los problemas de escasez de agua en el país y en ciudades como Los Cabos, en donde los gobiernos locales han sido incapaces de encontrar soluciones.

“Pondremos en el centro de la política medioambiental el tema del agua, el agua es uno de los temas más relevantes de nuestro país para todos, para la población, para las actividades económicas, y hace muchos lustros no se destina un presupuesto suficiente, y creo que la forma de administrar el agua no ha sido la correcta. Una combinación de soluciones, pero sí varios ayuntamientos han llegado a la conclusión que una planta desalinizadora es lo conveniente, no vendré a descubrir el hilo negro”.

Finalmente, Beatriz Paredes reiteró que los jóvenes hacen la diferencia en cada uno de los comicios electorales que se han llevado a cabo en el país, por lo que resaltó la importancia de ofrecerles la posibilidad de mejorar su educación para que tengan mayores oportunidades de acomodarse en el mercado laboral.