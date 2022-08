Técnica No. 16 niega hacer obligatorio el pago de cuotas escolares

Fue mediante una denuncia anónima que llegó a nuestra mesa de redacción como se nos informó sobre el cobro de cuota “obligatoria” en la Secundaria Técnica No. 16 de Cabo San Lucas.

En la denuncia decía que, de no comprobar el pago de dicha “cuota personal” de la institución, no recibía los documentos correspondientes para la inscripción. Es por tal motivo, que el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se dio a la tarea de contactar al director de dicha secundaria, para que de esta manera brindará su declaración respecto a las acusaciones que se realizaron en contra del plantel educativo.

Es así como Miguel Olachea director de la Secundaria Técnica Número 16 negó por completo las acusaciones, así como aseguró que ningún personal del plantel educativo puede retener documentos.

“De ninguna manera, ahora incluso estoy aquí con el representante sindical y con el supervisor; de ninguna manera. La verdad es que yo en lo particular tengo conocimiento de que jamás se les ha negado, incluso aquí las secretarías que son directamente las encargadas, jamás se les han negado, al contrario, al día de ayer ya terminamos terceros años y todo en la normalidad”.

Cabe resaltar que la Ley General de Educación explica que en ningún caso la prestación de servicios educativos, como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser supeditados a la recepción de aportaciones, cuotas o donaciones. Apegado a la ley el profesor Olachea puntualizó ante este medio que dicha cuota de 400 pesos, es de manera voluntaria.

“Es voluntaria, jamás ha sido una obligación, y si alguien no lo quiere, no se lo cobren, me está notificando la misma sociedad de padres”.

“De ninguna manera es obligatorio, y menos retener los papeles”.