Escuelas de BCS sin protocolos para la atención de alumnos trans

Integrantes de la comunidad LGBT+ denunciaron la carencia de protocolos para la atención de alumnos trans en las escuelas de Baja California Sur. Expusieron que los estudiantes, sobre todo los adolescentes, sufren de discriminación debido a que no se les respeta su identidad sexual.

Roth Romo, activista y docente, señaló que uno de los principales obstáculos de las adolescencias trans es que se les permita utilizar la vestimenta que exprese su identidad de género.

Por su parte, Sasha Ceseña, directora de ‘Trans BCS’, mencionó que, en algunas ocasiones, la discriminación y acoso escolar que sufren los estudiantes trans inicia con los maestros y autoridades educativas.

“Muchas veces están teniendo este problema con los maestros hasta en el pase de lista. Estas personas se acercan al maestro y tienen que darle explicación, maestro por maestro, y decirle ‘Soy una persona trans. En lista viene este nombre, pero quiero que me llamen por este otro nombre por mi identidad’. Y no lo respeta. Entonces eso mismo hace que, si el maestro no respeta tu identidad, los compañeros dejan de hacerlo y se mofan y te discriminan por lo mismo”, explicó.