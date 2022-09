Persiste huelga en escuelas de IPN; alumnos exigen calidad en su educación

12 escuelas de Nivel Superior y dos de Media Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encuentran en paro de actividades desde hace 20 días, y ante la falta de respuestas por parte del director general Arturo Reyes Sandoval ; la Coordinadora Estudiantil Politécnica anunció que tomarán acciones en conjunto para ser escuchados y el próximo martes darán a conocer públicamente su nuevo pliego petitorio.

Por su parte, integrantes de la Coordinadora Estudiantil Politécnica destacaron:

“Queremos educación de calidad, en cuanto a nuestro sistema educativo, parece que no pasó nada, tenemos un atraso educativo, tenemos problemas con las materias, tenemos horarios mixtos, debemos presentarnos a clases en la mañana y por la tarde, esto no puede ser posible, tenemos una pésima organización, por si fuera poco, nos preocupa el acoso sexual hacia las mujeres estudiantes por parte de varios profesores esto es inaudito, hemos denunciado los hechos ante las autoridades y no tenemos respuesta alguna, es el caso de la estudiante de vocacional que fue violada dentro de una aula, y no se conoce hasta la fecha, por parte de la comunidad politécnica, el castigo a los autores”.