El 30% de las escuelas presentan deficiencias de infraestructura

Tras anunciarse el regreso a las aulas de manera presencial, la alegría de los alumnos y padres se hizo notar. Hasta el momento se cuenta con el registro del 50% de la matrícula de alumnos que ya regresaron a los salones de clases. Si bien esto no ha provocado una felicidad total entre los padres, debido a que las escuelas continúan con las mismas deficiencias en su infraestructura como los ciclos escolares pasados; evitando que esto garantice la seguridad y salud de los pequeños durante sus clases presenciales, así lo dio a conocer Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos.

El problema más grave de los planteles educativos, es que la mayoría no cuentan con depósitos para almacenar agua potable. Por esta razón, no han podido iniciar sus clases. Padres de Familia mencionaron que es importante que las escuelas cuenten con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios dentro de las escuelas, por lo que han recurrido a asociaciones civiles en busca de apoyo para mejorar el equipamiento de las escuelas.

La representante de la Asociación de Padres de Familia, resaltó que el 30% de las escuelas públicas del municipio, no están en condiciones óptimas de brindar el servicio a los alumnos. Por este motivo, analizan las acciones necesarias que puedan ayudar a que estas escuelas cuenten con los requerimientos mínimos en su infraestructura para poder brindar clases de forma segura.

“En su mayoría regresaron con las mismas deficiencias, no han cambiado. Un 30% no regresó porque no había las condiciones con la infraestructura, pero el otro 70% ya regresó con su sistema híbrido que están implementando, que unos van un día y otros no. La infraestructura sigue igual, en eso no ha cambiado nada.”