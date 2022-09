Las escuelas son libres de implementar sus códigos de vestimenta

Tras la molestia expuesta en redes sociales por parte de padres de familias, con respecto a la prohibición de acceso a los planteles educativos por las aparecías del alumnado el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), compartió un boletín informativo donde indica que al momento no existe ninguna norma establecida que prohíba a los menores el acceso a la educación básica por su corte de cabello o un cambio de color.

Conapred contextualizó que, durante el periodo de clases a distancia, a raíz de la pandemia COVID-19, las y los jóvenes decidieron dejarse crecer el cabello o pintárselo de algún color. Motivos por los que ahora, al regresar a clases presenciales, se han enfrentado a “restricciones a sus derechos motivadas por su apariencia física, en ocasiones impidiendo su ingreso, permanencia y egreso a las escuelas”.

Ante esta situación, este medio periodístico se acercó a la asociación de padres de familia de Los Cabos, donde Adriana López Monje externó su postura mencionando que los tiempos han cambiado, y el tema de los derechos para los niños y adolescentes ha ganado más terreno; sin embargo, aún se deben respetar los reglamentos de las instituciones.

“Es una situación que antes no era un problema, hoy día se ha tornado como un problema por el tema de los derechos, pero realmente las instituciones cuentan con reglamentos, que se tienen para no generar discrepancias y situaciones que se salgan de control, porque no se trata con un solo alumno o dos, se trata con miles en este municipio”.

“Si bien es un derecho y no tiene nada que ver el tema del cabello, si es largo, si es corto, si es verde o es azul, para el desempeño de los muchachos definitivamente el imponer un reglamento es para buscar el orden y no generar desigualdades”.