Escuelas de Los Cabos volvieron a las actividades

A partir de este lunes, la mayor parte de las escuelas del municipio retomó sus actividades educativas, respetando de esta manera los oficios enviados por parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta decisión se toma tras la favorable respuesta por parte de las autoridades municipales de Los Cabos y el interés del senador de la república, Ricardo Monreal Ávila.

Dentro de dicho oficio se puede leer el siguiente texto:



De igual forma, se realizó la advertencia de que en caso de incumplimiento de los acuerdos y fechas establecidas en las mesas negociadoras por parte de las autoridades estatales y federales, se convocará a todos los trabajadores de la educación a retomar la suspensión de labores dentro de los planteles educativos.





Por su parte, el secretario del Movimiento Sindical Cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera, no ha externado ninguna postura después del video compartido mediante redes sociales la noche del día domingo, en el que envía un mensaje a cada uno de los docentes recalcando que él no se ha bajado de la lucha; sin embargo, será decisión de cada docente, maestro e institución educativa si continúan con la lucha o se olvida esta labor realizada en los últimos días.

“Porque en este momento los que tienen que tomar la decisión somos todos nosotros. El cómo vamos a continuar en cada centro escolar, yo creo es una decisión particular; sin embargo, es algo que tenemos que valorar entre todos juntos. No tengo nada que decir porque cada quien es libre de tomar la decisión que crea conveniente y me gusta la idea de que lo estemos haciendo así, sin que haya inconvenientes y que cada quien lo haga. Nuestro secretario general envió el comunicado, habremos de tomar la decisión de cada centro escolar y se respetará la decisión- Llamamos a la unidad y a todo el estado a que fortalezcamos a través de nuestras posibilidades el seguir adelante compañeros”.