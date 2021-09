“Escuelas no están en condiciones para regreso a clases presenciales”

La mayoría de las escuelas del municipio de Los Cabos no están en condiciones para el regreso a clases presenciales, así lo reconoció el Jefe de los Servicios Regionales de la SEP en el municipio, Alí Flores Ramírez.

En su primera entrevista que dio luego de recibir el nombramiento como Jefe de los Servicios Regionales, indicó que se tiene muy en claro que hay que buscar la manera de un regreso a clases de manera segura, ver todas las posibilidades en cuestiones de que los edificios escolares cuenten con agua, luz y buscar trabajar también en el esquema en línea.

“En la escuela Ibarra, con el huracán se sumó a una parte del covid, tumbó ventanales de la escuela, no están en condiciones; la escuela de la playita tampoco, son muchas las escuelas de hecho se revisaron las escuelas y la gran mayoría no está en condiciones ahí es donde como lo escuchamos los de 63 millones de pesos que se tiene para esta situación ahí es donde se tendrían que empezar a aplicar.”

Asimismo indicó que se se tiene que contar con insumos para el regreso a clases seguro, los maestros en muchas ocasiones con su propio dinero colaboran, pero no es lo justo, sí hay que poner un granito de arena pero no se le puede dejar todo el trabajo a los maestros ni a los padres de familia, no creo ni debe de ser una exigencia para ellos sabemos las situaciones que han estado pasando, que ha ido mejorando el panorama en las cuestiones de los trabajos, pero no se le puede pedir que los tutores se hagan responsables de las escuelas, subrayó.

Por supuesto que es importante que los padres participen, pero consideró que la responsables sería la SEP para dotar los insumos y restablecer los centros de trabajo.

Dijo no tener un número exacto en Los Cabos de cuántos planteles están en las mejores condiciones para recibir a los niños pero reiteró que muy pocas escuelas, por lo que será un asunto que habrá de revisar y recorrer los diferentes planteles para conocer la situación real de las instituciones educativas ante el regreso a clases presenciales.