Escuela y jardín de niños se incendian en colonia Vista Hermosa

Las instalaciones de luz de la Escuela Primaria “Fernando Burgoin Montaño” y del Jardín de Niños “Adriana Trasviña Ruiz”, ambas escuelas contiguas ubicadas en la colonia Vista Hermosa, se incendiaron la noche de este martes 11.

Afortunadamente, con el protocolo adecuado, el director de la primaria y un trabajador del jardín de niños, lograron controlar el fuego. El trabajador comentó tener capacitación para ese tipo de situaciones.

De acuerdo con José Enrique Olachea Montaño, jefe del Departamento de Servicios Regionales Los Cabos, adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP), las escuelas antes descritas, tienen instalaciones de energía eléctrica adecuada para soportar cierta cantidad de aires acondicionados.

Con el paso del tiempo se excedió el uso de unidades de aire acondicionado, “con ayuda de los padres de familia, de la sociedad de padres de familia y los mismo directivos se colocaron más aires”, acciones que “no se reportaron en su momento” ni a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a la SEP Estatal.

El día de ayer, el alumnado de ambas escuelas no asistió a clase porque no hubo luz, y no regresarán a la escuela hasta nuevo aviso, “hasta que exista seguridad y las condiciones necesarias para ello”, comentó vía telefónica José Enrique Olachea Montaño.

En entrevista, el funcionario de la SEP detalló que se determinó la suspensión de clases y labores “al no haber luz no hay agua en los baños, por higiene. Aparte que esa área donde se ubican tres postes: del Jardín de Niños, la primaria y el Cecyt 04, cruza un callejón por donde camina la gente, por lo que el área será acordonada el día de hoy por Protección Civil para que no exista acceso de ningún tipo, ni de personas, ni coches, ni nadie, ni de nada porque está en riesgo, pues al haber corriente está en riesgo de que siga el corto o que suceda algo más”.

El titular de Servicios Regionales afirmó que por el momento lo que corresponde es asegurar y salvaguardar la integridad del alumnado y docentes. Añadió que el día de hoy, sin conocer la cantidad de dinero, se hará el pago correspondiente para que la CFE traslade la corriente al nuevo centro de carga que abastecerá luz a la secundaria número 34 y escuela primaria antes descritas.

En la edición del martes pasado se publicó una nota en la que se atendió una denuncia ciudadana relacionada con la falta de luz en la zona escolar, por lo que José Enrique Olachea se comprometió con la ciudadanía a atender dicho problema.

“Mañana mismo que anden los compañeros trabajando y que traigan la grúa, pediremos el apoyo para que nos ayuden a restablecer la luz; y si le compete al municipio, haremos lo correspondiente para que el municipio nos apoye a colocar las lámparas”, dijo el jefe del Departamento de Servicios Regionales Los Cabos.

El funcionario hizo hincapié en que los trámites del pago y restablecimiento de energía eléctrica tardan entre 15 a 25 días, pero lograron agilizar el trámite para que el asunto quede restablecido entre dos a tres días.

Independientemente del tiempo que lleve restablecer la energía, las autoridades competentes valorarán y revisarán las condiciones de seguridad tanto en interiores y exteriores de los inmuebles para tomar la decisión de cuándo y en qué momento regresar a clase.