Escurrimiento en la marina no son aguas negras: Oomsapaslc

Recibió CPS Media reporte sobre este vertedero de aguas y se pudo comprobar que efectivamente no eran aguas contaminadas

Cabo San Lucas.– De una denuncia que se recibió a CPS Media sobre un vertedero de aguas negras en pleno corazón de la Marina de Cabo San Lucas y que daban directamente al mar, este medio informativo acudió al lugar del reporte, constatando un fuerte escurrimiento que emanaba de entre unas tuberías que estaban debajo de la acera del andador, misma que procedió a verificar si eran aguas pestilentes, sin embargo éstas no expedían ningún olor fétido.

Al cuestionar al representante del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de CSL, Héctor Torres Mendoza, señaló que esta situación ya había sido reportada con anterioridad, por lo que acudieron a la Marina, constatando un derrame de aguas, por lo que de inmediato se reportó a las autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por su parte Blanca Pulido, titular de Coepris en Baja California Sur, señaló que las aguas que se vierten en la Marina, no son aguas negras sino que la plaza comercial del lugar cuenta una planta desalinizadora que trata el agua del mar, sin embargo cuando ésta recibe grandes cantidades de líquido una parte se regresa por un vertedero que existe en el corazón de la Marina y que ya ha sido inspeccionado.

“Ese derrame ya lo habían denunciado el año pasado y hace unas semanas atrás otra vez y lo qué pasa es que en la plaza hay una desalinizadora, misma que rechaza el agua que no es utilizada, agua tratada que regresa al mar, pues si fueran aguas negras no se le permitiría”.

Concluyó que el agua salada que regresa al mar no afecta en nada al medio ambiente, porque no son aguas negras, por lo que no representa ningún riesgo, “estamos atentos ante la notificación de alguna situación que llegara a contaminar nuestras playas y mares”.