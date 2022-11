Regresó a casa: Esmeralda Berenice fue localizada con bien

Una semana llevó localizar a Esmeralda Berenice Casas Lazareno de 35 años de edad, quién el pasado domingo había sido reportada como desaparecida en el municipio de Comondú. Pese a que son buenas noticias, resta dar respuesta a ocho protocolos alba más por la desaparión de mujeres en el estado de Baja California Sur.

La mujer de origen comundeño, había sido vista por última vez el pasado domingo 13 de noviembre al salir de su domicilio en la colonia centro de Ciudad Constitución, pero, debido a las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Esmeralda Berenice fue localizada con bien y ya se encuentra en compañía de su familia, informó dicha dependencia la tarde de este 20 de noviembre.

En el seguimiento que mantiene este medio periodístico, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha activado 107 cédulas de protocolo Alba, de las cuales restan por localizar a ocho mujeres, quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

Conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se reportan 107,980 personas desaparecidas y no localizadas, particularmente en el estado de Baja California Sur, desde enero de este año a la fecha, suman 89 personas desaparecidas y no localizadas hasta el momento.

En primer lugar se encuentra la ciudad de La Paz, con 51 personas desaparecidas, de las cuales 10 son mujeres, después Los Cabos con un total de 28 desapariciones, 20 hombres y ocho mujeres, mientras que Comondú y Mulegé ambos contabilizaron cuatro casos y por último Loreto solo dos desapariciones han reportado.