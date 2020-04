Especialistas en salud, insisten en que los cubrebocas no evitarán que la persona se infecte

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- César Fireth Pozo Beltrán, inmunólogo, alergólogo, pediatra y subdirector de Enseñanza e Investigación, Calidad y Capacitación del Hospital Salvatierra, explicó que no se debe tener una falsa perspectiva al usar cubreboca, ya que hacer uso del mismo no evitará que ocurra un contagio.

“Tienen que tener en cuenta que, no porque traigan un cubreboca quiere decir que no se van a infectar, porque uno cuando utiliza cubrebocas tiene la sensación de que está protegido, entonces al estar protegido se sienten que pueden salir a la calle y que pueden andar haciendo otras situaciones y que no se van a contagiar por el cubrebocas, pero realmente no debe de dar esa falsa perspectiva el cubrebocas” indicó.