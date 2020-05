Esperamos 50 % de obras activas el lunes: Colegio de Ingenieros

Los Cabos.- Se espera que se retomen el 50% de las obras este lunes en Los Cabos, luego de que el Gobierno del Estado aprobará que este 1ro de junio se incorporarán los sectores esenciales a la vida laboral como la construcción, minería y afines, luego que se suspendieran diversas actividades económicas por la contingencia sanitaria derivada del covid-19, así lo refirió Gilberto Lira Garcés, residente del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur sección Los Cabos:

“Nos vamos a integrar paulatinamente y poco a poco, no podemos hacer un boom de la construcción ya que debemos de organizarnos, sobre todo tener mucho cuidado en los aspectos de saneamiento de las obras, se deben cumplir con todos los protocolos sanitarios necesarios para que puedan reiniciar las obras, debemos cuidar mucho el aspecto de la limpieza así como los propios trabajadores ya que no vamos a tener posiblemente los mismos rendimientos deconstrucción con la gente porque tenemos que instrumentar posiblemente diferentes turnos de trabajo, posiblemente 2, 1 matutino y vespertino de tal manera que no haya tanta gente en la obra y podamos tener más control sobre de ella”.

Indicó que se tienen grandes expectativas para el arranque del sector de la construcción pero a su vez, señaló, es una gran responsabilidad arrancar las actividades, ya que dijo, detrás de este sector vienen las demás actividades económicas de la localidad:

“Sobre nosotros está la responsabilidad de que no se vayan a incrementar los casos de coronavirus, lo cual es una gran responsabilidad y de tal manera lo debemos de tomar, no debemos de permitir que en las obras se nos vayan a enfermar las personas, es de suma importancia que todos los que nos dedicamos a la construcción tomemos conciencia que aunque quisiéramos tener todos el mismo ritmo en las obras, no lo vamos a tener y debemos de aprender a vivir con el Covid-19; en esta medida tenemos que aplicarnos porque detrás de nosotros vienen las demás actividades y es muy importante que nosotros tengamos bien controlado el inicio de la construcción para que más adelante, a la brevedad puedan arrancar las demás actividades”.

Añadió que fueron alrededor de 70 obras que se suspendieron cuando empezaron los brotes de Covid-19, por lo que señaló que se espera reiniciar alrededor del 50% de estas.