“Esperan que 300 pescadores soliciten permiso para pesca doméstica” Glen Alberto Bercovich

San José del Cabo.– Luego de que la Secretaría de Marina y Capitanía de Puerto llegaran a la negociación y autorización a las embarcaciones de pesca deportiva con permiso de turismo náutico la pesca doméstica, es decir, sólo para consumo personal, misma medida que se tomó derivado de la actual contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, Glen Alberto Bercovich, representante de la Unión de Propietarios de Embarcaciones de Pesca Deportiva en Los Cabos, destacó que para realizar tal actividad deberán sacar un permiso y únicamente podrán realizar la pesca para consumo personal, no la podrán comercializar:

“Sí podemos salir, hay que ir a Capitanía de Puerto y hacer una pequeña solicitud, se dice que en 5 minutos ya puedes tener tu permiso para salir a pescar llenando un pequeño formulario que tienen ahí, y la autorización es por parte de la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto así como la Conapesca. Ya nuestros pescadores, nuestra gente puede salir a pescar para autoconsumo, no estamos diciendo que va a ser comercial la captura, es autoconsumo únicamente”.

Reveló que se prevé que sean alrededor de 200 a 300 pescadores que salgan a pescar para autoconsumo para llevar alimento a sus familias.

“La Ley de Pesca autoriza para consumo doméstico que se puede ir a pescar entre 6 y 8 kilos, son los que aproximadamente se autorizan”.

De acuerdo a la Ley General de Pesca en su Artículo 72, indica que la pesca de consumo doméstico que efectúen los residentes en las riberas y en las costas, no requiere concesión o permiso. Sólo podrá efectuarse con redes y líneas manuales que pueda utilizar individualmente el pescador, observando y respetando las vedas y las normas oficiales que se expidan.