Usuarios con discapacidad esperan hasta una hora el transporte

En Los Cabos una de las constantes denuncias de la población, es la falta de inclusión tanto en las vialidades como en el transporte público, tal es el caso del señor Roberto Herrera Ojeda, quien en entrevista para CPS Noticias, expresó que para poder tomar el camión tienen que esperar hasta una hora y de paso de pie, pese a que es discapacitado.

“Soy discapacitado, no puedo estar parado y luego no hay ni en que sentarse, esperemos que haber si ponen el remedio, que pasen más seguidos de perdida, cada 20 minutos estaban pasando y ahora no, tardan como una hora”, afirmó.