“Está llegando agua puerca en lugar de agua potable” Vecina de Vista Hermosa

San José del Cabo.- Leopoldina Márquez, vecina de la colonia Vista Hermosa en San José del Cabo, denunció ante las cámaras de CPS Noticias que desde hace más de 5 años, 4 meses después del huracán “Odile”, les ha estado llegando agua puerca en lugar de agua potable, destacando que dicha agua no les da confianza para bañarse ni lavar trastes, sin embargo indicó es lo único que tienen, ya que además señaló que les sale muy caro el estar comprando agua de las pipas.

“El primer problema es el agua, antes teníamos agua limpia, de un tiempo acá supuestamente nos iban a meter el drenaje, nos dijeron que no y nos metieron una tubería con agua sucia; no sé de dónde vendrá esa agua pero es pésimamente horrible, no se puede usar ni para lavar, agua potable no es, para nada; y ese es el principal problema, el agua nos llegó sucia a partir del cambio de autoridades en 2015, ya que antes nos llegaba el agua muy bonita, verdaderamente agua potable, cuando ya cambió el gobierno, cuatro meses después de lo del “Odile”, fue cuando vinieron hacer esto del cambio, según que nos iban a meter drenaje pero fue que nos cambiaron al agua puerca que prácticamente a veces lavamos los trastes con ella y nos bañamos porque no tenemos otra cosa, porque la pipa nos vende un botecito en 200 pesos”.

Además, la señora Leopoldina destacó que les dejan el agua 4 o 5 días y por igual de 4 a 6 días les quitan el agua, lo cual destacó es insuficiente, por lo que solicitó a las autoridades el que volteen a ver y sobre todo indaguen esta problemática.

“Hay muchos niños a los que les salen granos, ronchas y ampollas y considero que es por el agua que se enferman tanto de la piel, porque el agua está muy sucia, por lo que de verdad solicito a las autoridades que no nos dejen en el olvido”.