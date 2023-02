Van 3 establecimientos de BCS que se amparan contra la Ley Antitabaco

Con la entrada en vigor de la Ley Federal para el Control de Tabaco, restaurantes y bares en todo el país se ampararon en contra de las nuevas disposiciones para permitir que las personas fumadoras puedan hacerlo en las áreas designadas dentro de sus establecimientos.

En este sentido, la Presidenta Estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Lorena Hinojosa Oliva, indicó que hasta ahora solo tienen conocimiento de tres establecimientos que solicitaron un amparo en Baja California Sur.

“Hasta ahorita no tenemos conocimiento de que sean más de tres compañeros empresarios quienes se han amparado en Baja California Sur. La gran mayoría de los restaurantes no tenemos ese problema porque los ciudadanos han sido muy respetuosos de cumplir y permitirnos a los restaurantes no dejarlos que fumen”.