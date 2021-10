“El Estado no acepta malas conductas de taxistas y choferes”: Gobernador

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del Estado de Baja California Sur, en su pasada gira por el municipio de Los Cabos, hizo el llamado a los taxistas a la civilidad debido a que no ayuda en nada al destino que bloquean el libre tránsito a las transportadoras con la finalidad de quitarles los turistas, este gobierno no acepta este tipo de prácticas; además dejó entrever que Uber podría quedarse o no.

Declaraciones desprendidas, ante el hecho de que un taxista en días pasados bloqueó el paso a una transportadora a la hora de salir de un hotel de la zona de El Médano, situación que prevaleció por más de media hora, esto con la intención de que el pasaje que traía la unidad se bajara y se fuera en el taxi.

“Estos incidentes no deben de repetirse, hago el llamado a los compañeros transportistas para que lleguen acuerdos y eviten de cualquier manera afectar la imagen del destino, estas prácticas no deben de suceder, no son para nosotros aceptadas”.

En cuanto a sí esta situación puede reavivar los conflictos que hay entre taxistas y choferes del servicio de plataforma digital Uber dijo:

“No va a pasar nada, por qué ellos están medio conviviendo, como todos saben Uber es algo que tenemos que pasar a la siguiente etapa, en cuanto a que se regularicen, se legalicen, sí es que se van a legalizar o bien desaparecer en caso de que la ley así lo establezca, así que por ahora tenemos que entrarle todos a respetar la ley”.

Relacionado a sí el taxista que realizó esta mala conducta será castigado, dijo que se investiga quién fue el responsable del hecho para ser reprendido, además de buscar que las autoridades del transporte trabajen para que estas acciones no vuelvan a suceder.