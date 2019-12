Estallan ánimos de 91 estudiantes causando manifestación en el plantel educativo Unidep

San José del Cabo. – Entre gritos y reclamos estudiantes de la institución educativa, Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep) se manifestaron exigiendo la destitución del director del plantel, Jorge Adrián Quintana Mendoza, quién aseguran no da solución a una serie de problemáticas en la universidad y su comportamiento es grosero y prepotente; la manifestación de llevó a cabo este martes 11 de diciembre alrededor de las 7:30 de la mañana con el consentimiento de 91 firmas estudiantes de diversas carreras, principalmente del turno matutino.

Adriana Ceseña estudiante de la licenciatura en derecho explicó que la idea central de la manifestación es expresar las inconformidades que se tienen con la institución educativa, como lo es el aumento de colegiatura, donde señaló que se sienten engañados ya que en un principio la institución aseguró que la colegiatura se congelaba, iniciaron pagando 2 mil 200 pesos y para enero del próximo año serán 3 mil 200 pesos.

“No queremos materias virtuales estamos pagando casi 3,000 pesos mensuales, entrando el año la colegiatura va a subir a 3,200 y no están poniendo las materias virtuales, nosotros estamos pagando para que sean presenciales y poder aprender de la mejor manera, las instituciones son locales de renta no están en las mejores condiciones para poder estudias, los techos se están cayendo”

De igual manera, Vianey Hernández alumna de la Unidep especificó que los salones no se encuentran con aire, hay plaga de cucarachas en los salones e incluso el alumnado ha encontrado alacranes, señaló que el estacionamiento es insuficiente ya que se tiene que compartir porque se encuentran situados en una plaza, además de destacar que los maestros no cuentan con una preparación adecuada para impartir clases.

“Esta problemática ya lleva demasiado tiempo, hemos estado tranquilos sin hacer tanto barullo; sin querer hacer el problema más grande, pero no nos dan una solución y ya estamos cansados, no tenemos ni maestros, los pocos que tenemos hacen lo posible por venir a darnos clases, porque no les pagan bien es un sueldo miserable, ahorita que llegó el director le comentamos nuestras quejas y lo único que hizo fue retirarse del lugar, lo que pedimos es que nos resuelvan porque estamos aquí para aprender no para regalar nuestro dinero”, comentó.

En relación a las quejas y reclamos, el director de Unidep negó la información al equipo de CPS Noticias, indicando que no podía dar información al respecto “Porque estaba revisando la situación con el corporativo”.