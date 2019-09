Estamos a tiempo de salvar a nuestros hijos de las adicciones, aún hay esperanza: Al-Anon y AA

María Esther, Martha de Al-Anon y Karina de AA hicieron un llamado a las familias a dejar de negar el problema cuando se presenta en sus hogares y acudir a los especialistas, todo se puede lograr cuando hay unión en una familia para salvar a nuestros hijos. Invitaron a la Semana Municipal contra las Adicciones del 29 de septiembre al 4 de octubre

San José del Cabo.- El objetivo de la Primera Semana Municipal contra las Adicciones a celebrarse del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Pabellón Cultural de la República, es enviar un mensaje a los jóvenes, que sepan que hay soluciones, que no se queden con su problema, que busquen ayuda para superar las adicciones y salir adelante, ese es el mensaje.

Así lo dieron a conocer María Esther y Martha, encargadas de los programas Al-Anon, Al -Ateen y Al -Aton y Karina integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, quienes comentaron que para esta semana se ha convocado a diferentes organizaciones e instituciones y ellas están colaborando con la regidora Irene Román, presidenta de la Comisión edilicia de Salud para poder llevar esta información a todos los jóvenes, se ha convocado a participar a todas las escuelas de nivel Secundaria y Bachillerato y también participa el Centro de Integración Juvenil.

Comentaron que este programa va dirigido especialmente a los jóvenes que son los que más están siendo afectados con la problemática de las adicciones. El programa empieza mañana domingo con una carrera pedestre en San José del Cabo.

El próximo lunes 29 de septiembre dará inicio el evento con un Simposium a partir de las tres de la tarde en el Pabellón Cultural de la República, donde estarán las diferentes autoridades, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria en Los Cabos, Andrés Flores, la regidora Irene Román, Alba Carrera, directora del Centro de Integración Juvenil y como expositoras, compañeras de Al- Anon y de Alcohólicos Anónimos para dar a conocer el programa, habrá testimonios de personas que han logrado dejar las drogas.

María Esther, dijo que durante la semana se realizarán foros con distintos temas y con la participación de distintas asociaciones, uno de los propósitos es llevar toda la información a los jóvenes que son los más vulnerables a estas adicciones de cualquier tipo, cigarro, alcohol y otras sustancias. Dijo ser un miembro de Al-Anon y Al-Atín y están colaborando con las autoridades para dar a conocer a los jóvenes todas las opciones de ayuda que hay al alcance en el municipio.

Explicó que los grupos de familia Al-Anon y Al-Atín son una hermandad compuesta por familiares y amigos que tienen problemas con la forma de beber.

Las adicciones no solo afecta a la persona que consume, sino también a la familia, que es muy importante para la recuperación, hay ayuda y estamos aquí en el municipio.

Habrá un testimonio de un joven de Al- Atín que es un sector para jóvenes dentro de Al-Anon que es de 12 a 19 años, a veces los jóvenes no presentan aún el problema, pero sí tienen dentro del hogar, un amigo, un familiar o los padres de familia con este problema.

Martha por su parte dijo que se desconoce la existencia de estos grupos y la ayuda que prestan, “estamos viendo cómo estamos afectando la familia en este caso, decimos que el que más afecta es al alcohólico, pero quien más es afectada es la esposa.

“Estamos viviendo una situación muy triste en cuestiones de los hijos, gracias a que nosotros no sabemos cómo conducirnos, estamos cometiendo muchos errores, uno de ellos es el que necesita ayuda es el adicto, pero el alcoholismo es una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente no sólo a la persona sino a la familia, si como familia no hacemos nada, nuestros hijos están cayendo en las adicciones, se van muy jóvenes de casa, forman pandillas, pero hay una negación, es mi hijo quien tiene que cambiar, yo no, pero no es así es un problema que atañe a todo el hogar”, subrayó.

Hizo la recomendación a que acudan a un programa de auto ayuda, es muy triste lo que sucede, que sepan las familias y los jóvenes que existe ayuda, nosotros creemos que somos las únicas que sufrimos, pero hay muchos más, que canalicen a las personas a este tipo de ayuda, regularmente escuchamos personas que llegan y dicen, ya fui a este y otro lugar y ya no me quedó de otra. Ya basta de la negación de la familia a este problema.

“Es importante que toda la sociedad conozca la ayuda que presta Al- Anon, a mi me cambió mi vida, hoy yo no puedo quedarme con lo que he recibido, el mensaje que estamos dando es que hay ayuda y gracias a todos los profesionales que se están uniendo para sacar adelante a nuestros jóvenes que sepan que hay esperanza, que necesitamos estar unidos y vamos a lograr un cambio”, concluyó.