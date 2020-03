Este domingo a las 12 del medio día sigue en vivo la misa desde la misión de San José por TV Mar

San José del Cabo.-Debido a las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus, a partir de este y todos los domingos a las 12 del medio se trasmitirá en vivo la misa desde la misión de San José, a través de TV Mar en el 10.1

De igual forma la celebración religiosa se replicará en la plataforma de Tribuna Digital en punto de las 12 del medio día.

De acuerdo al comunicado emitido por el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, quienes no puedan acudir a las misas las pueden seguir a través de los medios de comunicación, sobre todo los adultos mayores y personas de la tercera edad.

‘’Las celebraciones deberán ser breves pero dignas, se dispensará a los adultos mayores y personas vulnerables de no asistir, de igual forma se puede seguir la misa a través de medios de comunicación o acudir otro día de la semana a tomar la eucaristía; bodas y bautismos siguen en pie pero se recomienda no llevar mucha gente y guardar la distancia’’

Señalaron en el boletín emitido la semana pasada a la ciudadanía en general.