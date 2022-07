Este viernes 5 de agosto se realizará Guerra en La Paz III

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, Guerra en La Paz III, la gran función de boxeo llegará a la Arena La Paz este viernes 5 de agosto, en donde tendremos a los boxeadores más destacados de nuestra entidad y público aficionado a los puños disfrutará de una excelente función de box.

El cartel promete bastante, uno de los que subirá al ring será el hijo de la “Bestia” Lucero, Isaac Lucero, quien buscará continuar con su invicto ante Eduardo Daniel Peña que llegará con un impresionante récord de 11 victorias, de las cuales 3 han sido por el knockout y de igual manera no registra derrotas. “El Gaga” Hernández y Ramiro “el Demonio” Ceseña son boxeadores confirmados para esa noche, Ramiro registra un invicto con 15 victorias de las cuales 12 han sido por el cloroformo y sus últimas dos en Dubai.

Raúl “Marinerito” Mendoza quien en reto en la Riviera cayó ante ante Alexis Silva, tendrá oportunidad de redimirse con su gente cuando la arena La Paz lo reciba en el ring, también tendrán aparición Raúl “Chinito Ornelas” un pugilista sudcaliforniano que en los últimos tiempos ha destacado por su labor en el cuadrilátero y esta gran oportunidad y proyección son fundamentales para la carrera de los sudcalifornianos en busca de otras oportunidades.

Armando Appel tendrá pelea co-estelar ante el boxeador Arnulfo “Pacman” Salvador Rodríguez de Tijuana, Baja California. El “Pacman” posee récord de 15 ganados, 3 derrotas y solo un empate, de hecho la mayoría de sus combates han sido en su tierra natal y recientemente cayó ante el estadounidense, Josué Morales, el pasado mes de marzo en la ciudad de Monterrey.

En la noche se sumará el tan esperado debut de Francisco Beltran quien es oriundo de Bahía Tortugas, en la rama amateur sostuvo más de 70 peleas y fue medallista de bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2021 en Guadalajara.

Beltran peleará a 4 rounds en el peso súper mosca (52 kg), por todo esto es que el tercer episodio de esta contienda, promete ser un gran atractivo para el público paceño aficionado a los puños.