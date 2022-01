Al estilo Kiss, trabajador mexicano recolecta basura

Gene Simmons, integrante del grupo de rock “Kiss”, reconoció públicamente a un trabajador de limpieza de la ciudad de Monterrey, en México, quien sorprendió a todos por caracterizado de “The Demon” a la hora de recoger basura. El músico comentó su agradecimiento y elogió al hombre.

Este guapo caballero trabaja en una compañía de limpieza en Monterrey, México. Un poderoso, atractivo, si alguna vez hubo uno. Gracias, Rodrigo”.

En el video se puede ver a un hombre colgado de un camión vestido como el integrante de “Kiss” mientras grita: “La basuraaaaa” y hace expresiones y gestos típicos de la agrupación mientras suena música de la misma.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022