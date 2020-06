“Estoy cumpliendo la palabra empeñada, ¡tengo al mejor equipo de ciudadanos haciendo una nueva y mejor historia!” Alcaldesa de Los Cabos

Los Cabos. – A lo largo de la contingencia sanitaria que azota al municipio, las brigadas de entrega de apoyos, el personal de Salud, Servicios Públicos, Seguridad y de Comunicación Social, así como del Sistema Municipal DIF, Atención Ciudadana y Zofemat -por mencionar algunas dependencias-, se encargaron de brindar apoyos y mantener el orden y limpieza del destino turístico; por efectuar esa labor, la Presidente Municipal les agradeció y reconoció la importancia de sus acciones, para ayudar a quien más lo necesita.

“Ese trabajo que ustedes hicieron, es el que me permite decirle a Los Cabos: ¡estoy cumpliendo la palabra empeñada, tengo al mejor equipo de ciudadanos haciendo una nueva y mejor historia!, una historia humana, sensible, una historia de servicio que no se había hecho nunca en las administraciones de Los Cabos”.