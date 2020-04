Estrictas y dolorosas, pero muy necesarias medidas decretadas por el Estado en Fase 3 de la pandemia: Canaco Los Cabos

Cabo San Lucas.- Ignacio Labandeira Villanueva, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Los Cabos, dio a conocer que las medidas del Gobierno del Estado de limitar estrictamente la movilidad en toda la entidad debido al inicio de la fase 3 de la pandemia, son medidas muy drásticas y dolorosas pero necesarias para el bien de todos.

“Son medidas drásticas a las que se está acogiendo el Jefe del Ejecutivo estatal y es que en las colonias la gente no ha hecho caso, y en las mesas con las autoridades de Salud se ha buscado la manera para convencer a la gente de las colonias que esto no son vacaciones, hay gente que está yendo al trabajo, no todos los días, dos o tres días a la semana y el día que descansan lo emplean para la fiesta cuando es para estar en casa con su familia”.

Aseveró que de igual modo hay un problema muy serio con los jóvenes ya que siguen visitando los parques y demás áreas públicas, lo que evidencia que no hacen caso ya que aluden que las medidas son muy estrictas y exageradas, por lo que se revelan o simplemente lo hacen por ignorancia.

“En este caso tenemos que ser exagerados con las normas, esto es una cuestión de solidaridad”.

Concluyó diciendo que son medidas dolorosas, pero es por el bien de todos, la gente debe hacer caso a las instrucciones emitidas por la autoridad sanitaria ya que de ello depende el bienestar de todos.