Estudiantes no se quedarán sin lugar por no pagar cuotas escolares

Oscar Montaño, presidente de la Asociación de Padres de Familia del nivel Básico en Baja California Sur, dijo que las cuotas escolares no son obligatorias, pero si voluntarias y de gran necesidad, debido a que las autoridades educativas, no cuentan con los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de la comunidad estudiantil, sin embargo, los padres que no puedan dar dicha aportación no tienen por qué ser estigmatizados o discriminados como tampoco sus hijos.

Destacó que de acuerdo a la Ley de Educación, los padres de familia no están obligados a dar la cuota escolar, sobre todo considerando la grave crisis inflacionaria que existe hoy en día, siendo muy difícil para los papás cubrir las necesidades del hogar y demás prioridades, como los servicios, vestimenta, educación, salud entre otros, sobre todo cuando la familia es numerosa.

“No pueden obligar a un padre de familia a que de la cuota; sabemos de antemano que el gobierno en muchos aspectos no da para las escuelas, nunca te va a dar para el mantenimiento de un aire acondicionado, para el agua potable y otras prioridades como artículos de limpieza, sin embargo, no es obligatorio sobre todo en la zonas vulnerables, donde la economía está muy difícil, debido a que hay padres que tienen hasta 4 o 5 hijos de educación básica, imagínate”

Señaló que han llegado casos de familias asentadas en zonas vulnerables que no tienen cómo pagar las cuotas escolares, por lo que padres e hijos no deben ser condicionados, reconociendo que sí hay papás que afortunadamente cuentan con la solvencia económica y dan su aportación de manera voluntaria, dejando en claro que, sí uno da y otro no, esto no debe provocar diferencias.

“Sí pueden dar los padres adelante, esto refuerza la educación del niño, pero sí no tienen y sólo pueden cubrir lo indispensable, es difícil que les estén exigiendo y menos que etiqueten al niño o padre de familia o lo evidencien delante del grupo o de toda la escuela no se vale eso”

El representante de la Asociación Estatal de Padres de Familias, dijo que sí se requiere de la cuota para cubrir las necesidades del estudiante sobre todo en estos tiempos de pandemia ya que se requieren productos desinfectantes, pero reconoce que hay padres que no pueden, por lo que está recaudación escolar es voluntaria.