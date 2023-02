EU derribó objeto aéreo no identificado en Canadá: Trudeau

Un caza estadounidense derribó un objeto sin identificar en el espacio aéreo de Canadá en una operación conjunta, lo anterior fue confirmado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

A través de sus redes sociales, Trudeau expuso que él mismo ordenó el derribo del objeto y esto ocurrió sobre Yukón.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023