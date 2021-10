EEUU reabrirá frontera con México y Canadá en noviembre

De acuerdo a funcionarios de la Casa Blanca las fronteras terrestres de Estados Unidos que permanecieron cerradas por casi 18 meses, debido a la pandemia del covid-19, se abrirán de nuevo, permitiendo los viajes no esenciales, tanto para la frontera canadiense como la mexicana.

Aunque la fecha exacta no está confirmada, se estima que se realice para el mes de noviembre. Se mencionó que el ingreso a los Estados Unidos se realizará por etapas, en la primera etapa se permitirá el ingreso a los viajeros vacunados de ambos países fronterizos por vía terrestre, en viajes que no sean esenciales que involucran el turismo, visitas a familiares o amigos e ir de compras. La segunda involucra a todos los viajeros en general que ingresen al país por razones especiales o no esenciales únicamente que estén vacunados.

De acuerdo a un funcionario, este tipo de requisitos de vacunación permitirán al país tener un mejor control, así como obtener la mejor herramienta para evitar la propagación del virus y tener a la población segura manteniendo protocolos estrictos para todos los extranjeros que ingresen ya sea por aire o por tierra.

Sí bien desde que inició la pandemia Estados Unidos implementó una dura restricción para el ingreso al país, específicamente a sus países vecinos Canadá y México, estas medidas no aplicaban para el comercio, ciudadanos residentes legales, por motivos médicos o que involucraban la educación.

Otra medida que se retomará, es la que el antiguo mandatario estadounidense Donald Trump implementó en su momento, en la cual consistía en expulsar a migrantes por una orden de salud pública, debido a la preocupación de los migrantes en entornos congregados.

Por el momento falta mucha información por confirmar, como el qué tipo de vacunas serán aceptadas, sólo se sabe que ya no será necesario el test anticovid-19 para el ingreso.