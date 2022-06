“EU no ha destinado dinero para migración, pero sí en armas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este miércoles que desde la gestión de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos no ha destinado “nada” de los 4 mil millones de dólares que habían prometido para atender el problema migratorio en Centroamérica.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que en cambio, y usando un doble discurso, legisladores de la Unión Americana “a quienes les preocupan los derechos humanos”, como los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz, autorizaron 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania.

“La gente está necesitada, quiere trabajo, no ha habido respuesta. Llevamos cinco años, para no echarle la culpa a este gobierno de Estados Unidos, sino que desde el gobierno del presidente Trump. Se habló de 4 mil millones de dólares y en cuatro, cinco años, no han destinado nada. En cambio, autorizaron los legisladores de Estados Unidos, eso que hablan de que les preocupan los derechos humanos, como (Marco) Rubio y otro señor Ted Cruz, y (Bob) Menéndez, esos senadores casi por unanimidad, autorizaron 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania”.

“Entonces, ¿cómo es posible que no se puedan autorizar los mismos 4 mil millones para enfrentar el problema de fondo del fenómeno migratorio? ¿Por qué ese doble discurso?”, cuestionó.