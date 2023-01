Evacuan a 3 mil migrantes en Reynosa por incendio en basurero

En Reynosa, Taumaulipas, alrededor de 3 mil migrantes fueron evacuados de los albergues Senda de Vida 1 y 2 debido al denso humo que se extendió varios kilómetros tras la quema del basurero “Las Calabazas”, ubicado en el Ejido Los Longoria. Al menos 70 de ellos, presentaron síntomas de intoxicación

El basurero constantemente es incendiado de manera intencional y en esta ocasión, provocó una densa nube de humo que llegó hasta la zona centro de Reynosa, provocando malestar entre los ciudadanos.

Las colonias más afectadas por esta nube tóxica, fueron la 10 de Mayo, Carmen Serdán y Aquiles Serdán, donde se ubican los albergues Senda de Vida 1 y 2.

Los migrantes soportaron durante algunas horas el intenso olor de la basura que se incendiaba pero al extenderse el humo, no soportaron más y comenzaron a salir de los albergues enclavados sobre el bordo del río Bravo.

Ante el fuerte humo, algunos de los migrantes presentaron síntomas de intoxicación por lo que se dio aviso a elementos de emergencia.

Los migrantes, fueron sacados de forma ordenada y se les pidió dirigirse a la gasolinera ubicada en la carretera Ribereña y Avenida Virreyes para alejarse del peligro, mientras que algunos otros, decidieron guarecerse en algunas calles de la zona centro.

Familias completas en su mayoría haitianos, aseguran que sólo alcanzaron a sacar documentos importantes y que tuvieron que dejar la mayoría de sus pertenencias como ropa y algunos alimentos.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, atendieron a los migrantes quienes presentaban dolor de cabeza, tos, falta de aire, así como vómito, a varios fue necesario suministrarles oxígeno.

Héctor Silva, director de los albergues Senda de Vida 1 y 2, se mostró alarmado por la situación, pues demasiadas personas las que se han quedado sin refugio.

“Estamos en una situación peligrosa, no sabemos qué hacer, a dónde llevar a todas estas personas que nuevamente no tienen dónde dormir, pensamos que en la zona centro podíamos estar a salvo pero el humo ya nos alcanzó, algunos se fueron hacia la Ribereña, no sabemos si se abrirá otro lugar donde puedan estar todos los migrantes, tenemos que esperar lo que determinen las autoridades”.