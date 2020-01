Evaluación del OCI, Ayuntamiento con sólo 30% de sus indicadores en verde

En conferencia de prensa, su presidenta Martha Margarita Díaz señaló que tienen varios indicadores amarillos y rojos por atender y el compromiso de la Alcaldesa es pasar a verdes a más tardar en el mes de junio. Dan a conocer resultados de la evaluación en Seguridad Pública y Agua Potable

San José del Cabo.- Tras señalar que resultado de la reunión de trabajo que sostuvieron como Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos (OCI) con la alcaldesa Armida Castro Guzmán, la presidenta del organismo, Martha Margarita Díaz Jiménez, reveló que entre los compromisos de la autoridad local es trabajar con los funcionarios para atender todos los pendientes y revertir todos los indicadores en rojo teniendo como plazo el mes de junio de este año.En conferencia de prensa, integrantes del OCI revelaron que de acuerdo al diagnóstico efectuado del primer año de la actual administración municipal, solo el 30 por ciento de los sub indicadores resultaron en verde, el resto en rojo y por consiguiente dieron en rojo los indicadores, sin embargo resaltaron el interés de la munícipe cabeña de que no haya rojos para la segunda evaluación a su gobierno.Asimismo, dieron a conocer los resultados a la evaluación de dos áreas importantes, como son Seguridad Pública y Agua Potable.

En el caso de Seguridad, dijo que tienen varios indicadores en verde como el estado de fuerza policíaca, profesionalización y equipamiento; algunos indicadores en amarillo y entre las recomendaciones resalta que cuentan con un diagnóstico actualizado en materia de seguridad pública y con mecanismos de vinculación con la sociedad y otros niveles de gobierno.

El Observatorio está dando como recomendaciones en el rubro de Seguridad Pública presentar el programa presupuestario, diagnóstico actualizado en materia de seguridad pública, mecanismos de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para la seguridad, contar con base datos actualizado, evidencia y reporte de resultados, contar con un programa para la prevención social de la violencia y un documento para canalizar la denuncia ciudadana con evidencias de su implementación y resultados.

En el tema del agua potable, tiene en verde que está debidamente regulada, tiene estatuto orgánico, organigrama, estados financieros y capacitación; normatividad en amarillo, no tienen diagnóstico completo, vinculación, faltan más evidencias, las PTAR no están al cien, sí hay plantas pero no suficientes, y en la reutilización de agua tratada faltan muchas evidencias; está en rojo porque no hay evidencias en cuanto a vinculación en organismos para el abastecimiento de agua.

Las recomendaciones, estableció Margarita Díaz, contar con normatividad actualizada y con un diagnóstico del servicio de agua, listado de programas, contar con programa de inspección para descarga de aguas, desarrollar proyecto, metas y objetivos para agua tratada, monitorear la calidad del agua, contar con mecanismos para asegurar el abastecimiento del agua.

En recomendaciones generales, dijo Díaz Jiménez, que todas las áreas cuenten con plan operativo anual y darle seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.

Confió Margarita Díaz que se logren mejores resultados, ya que se ha contado con el apoyo de los funcionarios y de la presidente municipal de Los Cabos, Armida Castro y se vienen sosteniendo reuniones de trabajo por dependencia, a fin de poder cumplir con este compromiso y avanzar en más indicadores en verde para este segundo año de gobierno.