Evaluando propuestas para ciclo escolar: Asociación de Padres BCS

La Asociación de Padres de Familia de Educación Básica en Baja California Sur señaló que aún hay mucha incertidumbre sobre el próximo ciclo escolar y que se encuentran en la valoración de la viabilidad de todas las diversas propuestas anunciadas desde la Secretaría de Educación Pública Federal, esto de acuerdo con Óscar Montaño, quien es presidente de la asociación.

Señaló que el Consejo Nacional Padres de Familia, se encuentran analizando todo los planteamientos que ha presentado la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, comentó que hace falta una reunión conjunta para que puedan tomarse en cuenta las opiniones del Consejo por parte de la Secretaría.

Finalmente, comentó que no tienen conocimiento sobre la planeación para el próximo ciclo escolar, mientras que algunos padres proponen que sus hijos continúen el próximo ciclo a través de clases virtuales.

“Ahorita no se sabe qué va a pasar, los casos están creciendo y no solo a nivel estado, entonces ahorita ya se terminó el ciclo y estamos pendiente para entrega de certificados pero nos falta la planeación del próximo ciclo escolar y cómo se va a actuar, qué medidas se van a tomar, de hecho hay muchos padres que me han comentado que no quieren mandar con sus niños, que prefieren las clases virtuales, pero lamentablemente en las clases virtuales no todos los niños tienen acceso”, concluyó.