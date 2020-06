Evento de UFC sorprende con 3 nocauts en menos de un minuto

Foto: Reuters

RT.- La velada de la UFC celebrada el 13 de junio en Las Vegas tuvo un ritmo frenético, gracias a la tenacidad de sus luchadores. Tres de los combates finalizaron en menos de 1 minuto, cuando los televidentes apenas empezaban a disfrutar de las peleas.

En el primero de esos tres combates, el estadounidense Christian Aguilera necesitó de 59 segundos para derrotar a su compatriota Anthony Ivy por nocaut técnico en la categoría del peso welter. Los rápidos golpes de Aguilera sorprendieron a Ivy, y el juez tuvo que parar la pelea dándole la victoria al primero.

