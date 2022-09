¡Se acabó la polémica! Ex síndico asegura que no contestará más al alcalde

Después de los enfrentamientos que se dieron en relación a una publicación que emitió el ciudadano Alejandro Fernández Briseño, a través de las redes sociales, mismas que derivaron en una fuerte contestación vía comunicado de parte del alcalde Oscar Leggs Castro; CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos buscó al ahora ex síndico del municipio para conocer si aplicaría su derecho de réplica.

Sin embargo, al lograr una comunicación con el ex servidor público de la XII Administración, indicó que no emitiría ninguna declaración, ya que explicó que su deseo, no era el de polarizar a la ciudadanía, pues su crítica la hizo como ciudadano y no como ex funcionario.

Cabe recordar que el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro ha puntualizado que no desea entrar en confrontación con nadie, y aunque cada respuesta en contra de la XlV Administración, se ha realizado mediante boletines, el alcalde cabeño se ha encargado de poner más de su cosecha, logrando así una respuesta dura y contundente.

La polémica entre Mario Alejandro Fernández y Óscar Leggs revivió otro conflicto, el de la ex regidora Tabita Rodríguez y el ex síndico, quienes durante la pasada administración tuvieron serios enfrentamientos y señalamientos público, incluso Tabita Rodríguez interpuso una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado, pero no prosperó.

Al igual que el periodista deportivo, se suma el ex síndico al no continuar con dimes y diretes, cada una de las personas que han externado las críticas del gobierno que encabeza Leggs Castro, han sido expuestas desde el punto de vista de ciudadanos, sin importar cargos o funciones que desempeñan.