Ex titulares de XIII administración fueron liquidados con la cuchara grande

Luego de exponer ante Cabildo que la XIII administración dejó una importante deuda por afrontar, Alondra Torres, síndica municipal en exclusiva para CPS Noticias informó que estas no son las únicas irregularidades, pues hay múltiples discrepancias en diversas áreas.

Destacó que, desde el inicio de la gestión, han trabajado de manera ardua en la revisión de las carpetas de cada área para con ello conocer el estado que realmente guarda la administración pública pero desafortunadamente no son buenas noticias.

“La verdad hemos encontrado múltiples discrepancias, yo siempre he manejado de que voy a hablarle de frente a los ciudadanos, pero no sin antes tener como dicen aquí en mi tierra no, los pelos de la burra en la mano”, afirmó