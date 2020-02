Excluyen participación de pescadores deportivos en Foro sobre pez dorado

San José del Cabo.- Inconformidad y molestia ha ocasionado en el sector de pesca deportiva de Los Cabos el que no se les esté permitiendo participar en el Foro al que convocó la diputada Claudia Yáñez de Colima, a celebrarse en la Ciudad de México el próximo 27 de febrero, situación que enrarece aún más el ambiente no sólo de este polo turístico, sino de todo el sector de la pesca deportiva en el país y evidencia la intentona de querer favorecer al sector ribereño y comercial en la liberación del pez dorado, así lo afirmó el presidente de la Fundación para la Defensa de los Picudos, Enrique Fernández del Castillo.

“Nosotros dijimos desde el principio que este parlamento no era un foro abierto como había dicho la diputada, sino que estaban cargados los dados y estaba hecho a modo; hoy se confirma, porque no se nos permite participar en el foro a los perjudicados que son los pescadores deportivos y la diputada está recogiendo por escrito la participación de la gente que ella quiere que esté en el foro, va a recoger los comentarios que a ella le convengan”.

Abundó que todos saben que la liberación del dorado a la pesca comercial no les va a mejorar la vida a los pescadores ribereños, porque de facto ha estado liberado en los últimos 12 años y no ha habido una sola persona sancionada severamente por pescar comercialmente el pez dorado, por lo que cuestionó Fernández del Castillo que “la diputada de Morena está respondiendo a los intereses de la mafia que armó Ramón Corral, con una serie de intermediarios que le pagan una miseria a los pescadores ribereños por el dorado, que no pasa de los 20 pesos y luego lo revenden por cantidades exorbitantes en la Ciudad de México”.

Ante esta situación de negarles la participación en este foro para defender al pez dorado, Enrique Fernández puntualizó que van a tratar de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle esta problemática.

“Queremos que el Presidente esté enterado de lo que están haciendo, dice que él respeta lo que hace el Congreso, pero queremos que no se haga a un lado, es el líder de la bancada de Morena, preferimos hablar con él como líder, que con una diputada que se presta a intereses extraños, tratar con gente más pensante que hace análisis, que estar tratando con una diputada que ya le vendió el alma al diablo. No estamos de acuerdo con la diputada”.

Indicó: “esperamos que todas las fuerzas políticas del estado a todos niveles como el Congreso, presidentes municipales, Gobernador, diputados federales y senadores nos ayuden con este tema y lo platiquen con el Presidente de la República.

Recalcó que hay mucho malestar e incomodidad por toda la gente, que esa diputada pretende hacer su carrera política a costa del dorado, marlin, pez vela; “la diputada falta a la verdad, ella según ha participado en foros donde se habla del cambio climático y pesquerías, sabe que desde el momento que se utilizan artes de pesca que no son cien por ciento selectas en el mismo ecosistema, se pegan todo tipo de especies, incluyendo tortugas, lobos marinos; además no estamos de acuerdo con comentarios de la legisladora federal de que en otros lados se explota el dorado como Perú, que es otra especie de dorado que no llega a nuestras costas y hemos peleado que en México se utilice el recurso de manera sustentable y no de acuerdo con los peruanos, que nos digan qué tenemos que hacer con nuestro recurso”.

“No sabemos el efecto que tendría el destino, perdiendo 500 mil turistas que llegan a Los Cabos a pescar, lo que sí sabemos es que tenemos un recurso que es un detonador, no queremos que la diputada lo vuelva en una ficha de dominó y se empiecen a caer todas las fichas que tenemos nosotros en la economía de Los Cabos”.

En 2007 se hizo estudio del impacto económico de esta actividad, resultando que vivían 24 mil personas directa e indirectamente de la pesca deportiva, por cada viaje de pesca, dejan 1, 875 dólares; además, el 65 por ciento de turistas dicen que volverían a hacer el viaje si hay leyes en México que procuran la conservación y que 65 por ciento de los huéspedes opinó que si no se protege el recurso de pesca deportiva dejarían de venir al destino, esto es muy delicado esto sería jugar con lumbre, recalcó.