Exhiben alumnas del Tec La Paz casos de acoso sexual

Foto: Cortesía.

La Paz.- Alumnas del Instituto Tecnológico de La Paz también se sumaron a las denuncias de acoso sexual y crearon su propio “perchero del acoso”.

Al igual que lo han hecho ya en la UABCS, en la UPN y en la Preparatoria Morelos, en el Tecnológico de La Paz se hizo lo propio y se exhibieron algunos casos de mujeres que han sido acosadas por maestros.

En este caso, además del acoso sexual, también destacó una “cultura machista” y actitudes misóginas por parte de docentes hacia las alumnas; incluso, ex alumnas.

Frases como “por eso las matan”, son algunas de las expresiones que se leen y que se le adjudican a algunos profesores; en este caso, al “Lic. Velázquez”.

Otro más, dice:

“Lic. Armando Velázquez y Sánchez dijo el 09 de marzo del 2020: ‘ya me tienen harto con ese tema de las mujeres, por eso las matan”, escriben alumnas de la Licenciatura en Administración. “El labial rojo es para prostitutas”, escriben en uno de los mensajes.

Afirman que: “Leonardo Martínez imparte la materia de Ética. También hacía comentarios machistas sobre las madres solteras”.

Foto: Cortesía.

Incluso, hombres estudiantes apoyan la causa. Uno manifestó que estudiaban en una institución en donde “no existe el respeto.”

“Estoy cansado de que todos los semestres mis compañeras son víctimas de acoso o de violencia por parte de docentes y estudiantes. Exigimos que esto pare”.

En otro texto afirman que en el Tecnológico de La Paz “se cuida más la imagen de la escuela que la vida de las alumnas”.

“Llegué aquí pensando que mis maestros tendrían reconocimientos académicos y profesionales, no demandas por acoso a alumnas”, expresó otra.

Otra joven expresa que el “Ingeniero Machado” la ha acosado desde que entró al Tecnológico. “Y no solamente a mí, a otras chicas; Se te queda mirando todo el cuerpo, dice sus indirectas de que ‘salgan a tomar los viernes’ y que no quiere que se enoje la suegra, entre otras muchas”.

Algunas señalan que, en sus clases, algunos maestros hablan de temas de sexo y no de la materia que imparten; unas más, que se sienten acosadas con la mirada; otras, que los invitan a tomar un café o a sus casas a recibir “asesorías”.

Foto: Cortesía.

En uno se dice que docentes aprovechan momentos para “tocar” discrecionalmente a su alumnas. Otros dicen qué hay maestros que ven pornografía o fotos de ellas.

“Chavelas, le pagan para dar clases, no para hablar de sexo”, dice una. “Ojalá algún día me sienta protegida por los maestros y no acosada. Debes protegerme y educarme, soy tu alumna”, puntualizó otra.

Entre otro tipo de comentarios se habla de la misoginia, en carreras como Ingeniería Civil o Arquitectura. Acusan que se discrimina a las mujeres porque ven estas profesiones exclusivamente para hombres.

“Las mujeres también podemos ser ingenieras, alto a la infravaloración de la mujer en las ingenierías”, dice un mensaje. “Las mujeres sí podemos ser ingenieros y no necesitamos cita en el cubículo para ‘platicar’ la calificación”, menciona otro.

Foto: Cortesía.