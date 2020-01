Exhorta CROC a STPS hacer respetar al Hotel Hard Rock y Nobu Ley del Trabajo y acuerdos del TMEC

La empresa Hotel Hard Rock Los Cabos y Nobu violan la Reforma Laboral de 2019 y los acuerdos laborales del TMEC

Los Cabos, BCS.- La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que tome cartas en el asunto en los hoteles Hard Rock Los Cabos y Nobu al estar violando de manera flagrante la nueva legislación laboral y los acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) al no respetar la decisión de los trabajadores de que, con fe de Notario Público, votaron y aprobaron que sea la CROC quien los represente en el Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa hotelera.

Es importante señalar que mediante el Protocolo publicado el 31 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el 18 de noviembre del mismo año se realizó el recuento para la legitimación del sindicato y del Contrato Colectivo de los Trabajadores de la empresa Hotel Hard Rock Los Cabos, recuento que ganó por amplia mayoría la CROC, sin embargo, las autoridades administrativas de esa razón social no han querido reconocer la voluntad de los trabajadores.

Para el sindicato de la CROC queda claro que estos patrones, al no reconocer la voluntad mayoritaria de los trabajadores violan el derecho a la libertad sindical, ya que los obligan a mantener la afiliación a un sindicato que protege los intereses del Patrón.

Asimismo, tenemos documentado que se amenaza a los trabajadores con despidos injustificado y con boletinarlos ante otras empresas turísticas de la zona, sino se afilian a un sindicato que los trabajadores ya desconocieron, pues se trataba de una organización sindical que mantenía un Contrato de protección que perjudicaba los derechos de las y los trabajadores.

Con lo anterior, los patrones no sólo violan los artículos 110, 390 Bis, 369, 493 Ter, de la Ley Federal del Trabajo, sino también el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, al coartar la libertad sindical.

Por si no bastara, también violan el Tratado de Libre Comercio firmado por nuestro país con Estados Unidos y Canadá, recientemente ratificado por la Cámara de Senadores.

Ante ello, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos exige la intervención de las autoridades laborales locales y federales para que se respete la voluntad de los trabajadores de la cual, de acuerdo con el Protocolo señalado, dio fe un fedatario público.

Asimismo, exigimos el envío de Inspectores del Trabajo, para obligar a éstos malos patrones a que cumplan con nuestra nueva legislación laboral y con los acuerdos del TMEC.

La nueva Ley Federal del Trabajo ampara las decisiones de los y las trabajadores para optar por la organización sindical que verdaderamente defienda sus legítimos derechos.