Exhorta CROC a sus trabajadores atender emergencia sanitaria del COVID-19

Los Cabos, BCS.- El Secretario Estatal de la CROC Esteban Vargas Juárez exhortó a los más de 15 mil agremiados en la entidad a atender el llamado de las autoridades sanitarias del país para respetar la emergencia sanitaria en todas sus líneas pero de manera particular aplicar la sana distancia y evitar reuniones de más de 50 personas; en contraparte reafirmó el compromiso del sindicato de establecer convenios con las empresas para el respeto de sus fuentes de empleo, sus salarios y las prestaciones sociales que por Ley les corresponden.

Vargas Juárez dijo que una de las prioridades del dirigente nacional Diputado Federal Isaías González Cuevas es preservar la salud de cada uno de los agremiados de la CROC, por ello el exhorto a los Comisionados y a los Delegados Sindicales de atender los ordenamientos de las autoridades sanitarias como son:

Suspensión durante el mes de abril de actividades no esencialesl, suspender reuniones mayores a 50 personas, lavado de mano, saludo a distancia, estornudo de etiqueta, etc. Cumplir con el resguardo domiciliario, de manera particular en trabajadores mayores de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas, así como embarazo, independientemente si su actividad es esencial.

Esteban Vargas Juárez sostuvo que en Los Cabos el sindicato bajo el liderazgo de Isaías González ha establecido convenios con las empresas para dejar a salvo las fuentes de empleo de los agremiados, sus salarios y prestaciones que por Ley les corresponden y que además están establecidas en el contrato colectivo.

Insistió que el compromiso de la CROC nacional es que una vez que pase la emergencia sanitaria por el virus del COVID-19, es ser solidarios y responsables para que en el menor tiempo posible las empresas normalicen sus operaciones y se restablezca la productividad para el bienestar de los trabajadores y la propia parte patronal.