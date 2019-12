Exhorta Protección Civil de Los Cabos a ciudadanos a denunciar venta ilegal de pirotecnia explosiva al 911

Indicó que el año pasado clausuraron dos puestos de pirotecnia y hubo saldo blanco

San José del Cabo.- Erick Santillán, director municipal de Protección Civil en Los Cabos reveló que luego de la restricción para la venta de cohetes y pirotecnia explosiva que hicieron para el municipio de Los Cabos, este año se han esparcido los diversos puntos de manera ilegal de estos productos por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar dicha situación directamente al 9 1 1, destacando que no pudieron prohibir en su totalidad la pirotecnia derivado a que son muchas las familias que dependen directamente de este tipo de negocio.

“De la prohibición de pirotecnia explosiva sale desgraciadamente la venta de cohetes de forma clandestina, hay tiendas o gente que pudo haber traído o tiene material que no está permitido que nosotros no lo permitimos y está haciendo la venta clandestina por lo que en estos casos, lo único que les pedimos a la ciudadanía que levante su reporte o su denuncia ciudadana directamente al 911, y nosotros ya haremos en los recorridos y en caso de hacer la detección nos presentamos con la persona se le retira el material explosivo y cierre, y ya vendremos a una clausura, aquí lo importante es que no pudimos clausurar o cerrar completamente la venta, porque son muchas familias las que dependen de la venta de este material, entonces no podemos también quitarles la forma de ganarse la vida”.

Indicó que si bien es cierto que no pudieron prohibir al 100% la venta de productos pirotécnicos explosivos, sí pudieron acotar la variedad de éstos.

“De la gente que realiza la venta clandestina que son abarroteros, tienditas, farmacias o papelerías, la primera multa sería aproximadamente de 20 mil pesos y si es incidente ya nos iríamos directamente a la clausura, pues hay que recordar que aquí entramos por lo menos tres dependencias que es Inspección Fiscal, Protección Civil y Seguridad Pública; y vamos muy en serio”.

Reveló que el año pasado 2018, dos puestos que no cumplieran con las medidas de seguridad fueron clausurados en su momento y en este año ya no se presentaron, informó.

“El año pasado también tuvimos un evento similar en donde fue un cliente el que activó un explosivo dentro del local y desgraciadamente aunque el personal cubrió y cumplió cabalmente teniendo buena respuesta ante la emergencia, también fueron acreedores a la clausura y fue la pérdida del punto de venta por lo que la gente que se dedica a esto, ya sabe cómo íbamos a manejarlo este año y están respondiendo muy bien y aquí ya va a depender completamente de la ciudadanía si comprar o no y si le dan buen uso o no”.

Erick Santillán destacó que afortunadamente el año pasado tuvieron saldo blanco en relación a la pirotecnia, resultando que ha cobrado más vidas la fiesta al manejar bajo los efectos de alcohol, cansados y a exceso de velocidad.

Señaló que los permisos para la venta de pirotecnia de luces, solo es del 15 al 31 de diciembre del año en curso, señalando que se encuentran en una constante supervisión para que todos los puestos cumplan cabalmente con lo acordado.