Exhorta Protección Civil Estatal a extremar medidas preventivas en fiestas decembrinas

Continúa llamado de las instituciones de seguridad y de auxilio para atender recomendaciones que se hacen para evitar riesgos

Asimismo, reitera la importancia del autocuidado para tener unos festejos seguros

El subsecretario de Protección Civil en la Entidad, Carlos Alfredo Godínez León,reiteró un llamado a la ciudadanía para que durante estos festejos decembrinos extremen medidas preventivas para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las familias, principalmente atendiendo a los grupos vulnerables como son los niños, jóvenes y adultos mayores.

En este sentido, mencionó que, para estas fiestas, se ha implementado un operativo conjunto entre los tres niveles de gobierno con más de 2 mil 700 elementos, a fin de brindar mayor seguridad a la población y a quienes se encuentren en Baja California Sur.

Sin embargo, agregó que, es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar las medidas de prevención y autoprotección necesarias,para mitigar la ocurrencia de accidentes en el hogar o en los lugares de trabajo.

“Se han establecido mecanismos de seguridad en coordinación con autoridades federales y municipales, para la salvaguarda de la población y sus bienes, pero también es de vital importancia contar con la participación de la sociedad, para evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de accidente”, agregó.

Godínez León puntualizó que, dentro de las recomendaciones destacan el cerrar el suministro de gas y corriente eléctrica, dejar bien aseguradas los hogares, en caso de que salgamos de la ciudad, además, no hacer uso de pirotecnia, no manejar en estado de ebriedad, y por supuesto, no realizar disparos al aire como parte de los festejos de fin de año.

Finalmente, el funcionario estatal mencionó que, durante esta temporada siempre habrá personal de emergencia en guardia, por lo que, para cualquier emergencia que pudiera presentarse la pueden reportar al número 9-1-1.