Exhortan autoridades e IP a guardar distancia y evitar reuniones masivas este Día del Padre

Cabo San Lucas.- Durante la reunión de la Mesa del Comité del Covid-19 celebrada este viernes, donde participan autoridades de los tres niveles de Gobierno y la iniciativa privada, uno de los puntos abordados fue hacer un exhorto a la ciudadanía de Los Cabos para que este domingo 21 de junio, Día del Padre, guarden la distancia, eviten hacer reuniones masivas, realizar visitas donde se congreguen familias que viven en distintos hogares, tomar las medidas preventivas porque una celebración con tanto significado puede correr el riesgo de generar un nuevo contagio de la pandemia.

Así lo indicó el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, al término de esta reunión de trabajo, donde sostuvo que es importante cuidarnos todos y no vaya a suceder que en el ánimo de promover una celebración lo que se pueda llevar es la enfermedad y darse más contagios.

Por eso este llamado a las familias cabeñas, a evitar este tipo de celebraciones tal y como se hizo con motivo del Día del Niño el pasado 30 de abril y el 10 de mayo Día de las Madres, pues hay que recordar que el virus está ahí al acecho, “estamos en un tiempo de alto contagio por lo que hay que tomar las medidas preventivas y no echar a perder la celebración, el mejor regalo a los padres es cuidar su salud, por eso ese exhorto a la responsabilidad”, reiteró.

Recordó que se tiene como experiencia lo que sucedió el Día del Niño, fecha en que no tomaron la sana distancia, todo mundo salió y al paso de los días se registró un pico de contagios que afortunadamente se controló, pero ya en base a esa experiencia y la experiencia de otros lugares, quedó comprobado que este tipo de situaciones puede ser un factor de riesgo, en ese sentido es el llamado.

Es en todo lugar, puede ser en una casa, en una playa, en un salón, si hay mucha gente, muchas familias, en cualquier lugar que sea, se congregan para la celebración, ahí es donde está el riesgo, en que no cuiden su sana distancia. Es el riesgo que se tiene de que una persona lleve el contagio a las demás, hay historias muy tristes en otras partes del país que por no tener cuidado terminaron en situaciones muy tristes y lamentables, recalcó.

Por otra parte, indicó que en términos de ocupación hospitalaria se informó que a comparación de los números con los que se cerró el viernes pasado, con 20 personas hospitalizadas por razones de la enfermedad del Covid-19, este viernes cerraron con 12 personas hospitalizadas, hubo una disminución importante en términos de ocupación hospitalaria, pero hay que recordar que si aumentan los contagios, el riesgo de que aumenten las personas hospitalizadas también es alto.

Por el momento la ocupación hospitalaria es correcta, pero hay que cuidar que las cosas siguen así, pero si no hay medidas y no hay un control, tanto que se batalló para poder abrir las economías, no sería prudente ni nada correcto y no beneficia a nadie que por razones de no tener estos controles se pudiera correr el riesgo de volver a cerrar actividades, con la afectación económica y social que todos sabemos que esto trae, concluyó.