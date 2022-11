Senado exhortan al Congreso de BCS para que regule la ley estatal de movilidad

El Pleno del Senado de la República aprobó el punto de acuerdo por el cual se exhorta a las entidades federativas faltantes a que armonicen sus leyes locales de movilidad. Son 13 estados entre ellos Baja California Sur que tienen pendientes atender dicha ley que incluye el transporte público y la seguridad vial.

La senadora por Baja California Sur, Guadalupe Saldaña Cisneros, retomó el tema de la falta de renovación en el estado y lo hizo al participar en la discusión del dictamen de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, haciendo el llamado a los congresos y que incluye al Congreso sudcaliforniano.

La también dirigente estatal del Partido Acción Nacional, destacó que la actual ley es obsoleta y que no se ha actualizado por que existen intereses políticos como económicos.

“La mayoría de las entidades federativas ya han legislado en esta materia, mediante leyes nuevas o armonizado sus leyes actuales; sin embargo, y por eso este punto de acuerdo, este exhorto, 13 entidades federativas aún no cumplen con esta disposición, a pesar de que en unos días ya se cumplirá el plazo señalado. Entre los estados que aún no cumplen, que aún no lo han hecho se encuentra mi estado Baja California Sur que cuenta con una Ley de Transporte desde 1997, la cual obviamente es totalmente obsoleta. Por esa causa, existen problemas gravísimos, muy fuertes en materia, en esta materia en la entidad, como el de las plataformas de transporte originados, en gran parte, de la falta de regulación al respecto; porque intereses económicos y políticos lo han obstaculizado en detrimento de la sociedad sudcaliforniana”