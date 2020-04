Exhortan empresarios a los diputados a la conciliación

La Paz. – El Consejo Coordinador Enpresarial de La Paz, Emprhotur y Coparmex marcaron su postura sobre la crisis que se vive en el Congreso del Estado en medio de la contingencia sanitaria, y pidieron a los diputados dejar de lado las diferencias y se sumen a los esfuerzos para enfrentar esta pandemia.

El presidente del CCE de La Paz, Francisco Loubet Valenzuela afirmó que la situación que estamos viviendo en la actualidad, derivado de los efectos de la pandemia no tiene precedente.

Sostuvo que se tiene un enorme reto en materia de salud y se han aplicado medidas drásticas para tratar de minimizar los efectos de la pandemia, lo cual está provocando una crisis económica y de empleo y que, de acuerdo con los expertos, lejos de disminuir en las próximas semanas, aumentará, dejándonos solo una opción sobre la mesa para salir adelante: enfrentarlo juntos sociedad y gobierno.

En este contexto dijo que el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz se une al llamado a la unidad que hizo el gobernador Carlos Mendoza Davis el pasado 06 de abril para que los poderes en sus diferentes niveles y la sociedad nos unamos y enfrentemos juntos esta amenaza sanitaria.

En este sentido llamó a los integrantes de la XV legislatura a dejar de lado sus diferencias y unirse por México y por Baja California Sur; a demostrar su capacidad e inteligencia de trabajar unidos en estos momentos que los sudcalifornianos los necesitan, pero no con simulaciones, declaraciones o politiquerías, sino haciendo trabajo serio y responsable.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur) de La Paz, Agustín Olachea Nogueda invocó a la conciliación de los diputados locales.

Dijo que no son momentos para desacuerdos, divisiones o privilegiar intereses políticos, de grupo o personales y que como legisladores no pueden ser ajenos a esta situación de emergencia que vive el Estado.

El centro empresarial de la Coparmex también pidió a los diputados que retomen el camino del diálogo, que lleve a recobrar la legalidad y la armonía que representa la XV Legislatura.

Gustavo Díaz Tronco presidente de este organismo afirmó que en estos tiempos tan difíciles no necesitamos la confrontación política