Exhortan permitir el tránsito peatonal y ciclista en el Malecón de La Paz

La Paz.- Ante el anuncio del gobernador Carlos Mendoza Davis de la reactivación de la circulación vehicular en el Malecón de La Paz, restringida a vehículos motorizados, la organización BCSicletos señaló que se trata de una medida incongruente y clasista, así mismo exhortaron a las autoridades a permitir la circulación en unidades no motorizadas también.

De acuerdo con Frank Aguirre Riveros, director de BCSicletos, desde las instituciones no se ha promovido la movilidad ciclista durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, a diferencia de otros estados de la República que incluso han creado ciclovías emergentes para así evitar el tráfico y reducir el riesgo de contagio de dicho virus, el cual es más alto con traslado en automóviles y en transporte público.

“Creo que no se ha hecho lo mínimo indispensable que sería una campaña en redes sociales para que la gente utilice más la bici, que camine más, sobre todo porque está comprobado científicamente que el uso de la bici reduce las posibilidades de contagio como medio de transporte, porque es un solo vehículo por persona y se ha comprobado que en el aire no se transmite el coronavirus, y la distancia que hay entre una bici y otra es suficiente para que no exista un probable contagio”, explicó.

También señaló que esta medida es totalmente incongruente con toda la inversión estatal y municipal que se ha hecho en cuanto a infraestructura ciclista en el Malecón de La Paz y en la ciudad, y que además esta medida colocaría en una condición vulnerable a la población ante el Covid-19 por las concentraciones de contaminantes que genera la circulación vehicular.

“Creo que es una medida incongruente porque el Gobierno del Estado invirtió para que se hiciera una ciclovía, para que las banquetas estuvieran más anchas y es una medida incongruente porque va en contra lo que ya han construido en este nuevo Malecón. Además, abrir el Malecón únicamente para los autos va a generar tráfico, mayores concentraciones de contaminación y nos va a poner vulnerables, porque todos estos padecimientos respiratorios que nos produce la contaminación por los autos nos ponen vulnerables ante la enfermedad del Covid-19”, expresó.

Así mismo, señaló que se trata de una medida clasista, ya que más del 50% de la población no cuenta con un automóvil, y esto será un condicionante para poder ingresar a ese espacio público.

“Recordemos que más del 50% de la población paceña no tiene un auto, eso significa que sólo las personas con auto van a poder ir al Malecón, y eso significa que se está privatizando el espacio público”, comentó.

Finalmente, Aguirre Riveros señaló que se debería hacer todo lo contrario, es decir, cerrar la calle para los autos y abrirlo únicamente para las personas, ya que las dimensiones del Malecón permiten que los peatones y vehículos no motorizados puedan transitar con sana distancia, además del uso de cubrebocas para todos.