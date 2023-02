Víctor Castro exige a los ayuntamientos crear programas contra la violencia de género

En la más reciente gira de trabajo en el municipio de Los Cabos, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, exhortó a los ayuntamientos del estado a implementar programas para la reducción del delito de violencia familiar.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) exhibió en sus datos que en el estado, el delito de violencia familiar incrementó 5.09% en 2022 con respecto al 2021. Cabe recordar que, en el último estudio realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, dicha conducta registró el máximo histórico de la tasa anual de incidencia del delito durante el año pasado.

Por lo anterior, el gobernador del estado indicó que lo que más le interesa es hacer un esfuerzo grande para detener la violencia que sufren particularmente las mujeres sudcalifornianas, por lo que mencionó lo siguiente:

“Vamos a hacer un esfuerzo en Seguridad Pública, el problema que tenemos en todo el estado más fuerte es la violencia en las casas, si no hacemos algo en contra de la violencia de género, nos estamos quedando cortos porque ese problema no lo podemos soslayar, por lo que vienen atrás, yo no me quiero ir del gobierno sin que hagamos un esfuerzo, yo les he pedido a los alcaldes y a las alcaldesas que arranquen un programa, cada quien le dé su fuerza y eso va a depender mucho de la capacidad que tengamos en imaginación, de construcción”, expresó Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del estado de Baja California Sur.