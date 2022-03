Exigen un alto a la violencia de género en BCS

Cientos de mujeres marcharon en la ciudad de La Paz este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, al grito de “Ni una más” partieron desde el Monumento a la Madre hacia Palacio de Gobierno, donde se posicionaron acerca de la violencia de género que se vive en el estado.

Respecto a los feminicidios, señalaron que la cifra oficial del año 2021 es de siete. Sin embargo, ellas tienen el registro de tres más: el de Ana Luisa, el de una mujer sin identificar en la carretera a Los Planes y el de Gabriela Fregoso.

En la manifestación también estuvieron presentes las amigas de Yolanda, una joven que desapareció en Todos Santos en febrero de 2021.

“Hasta la fecha no se ha sabido absolutamente nada de ella lo único que sabemos es que se pudo encontrar su bolsa. La última vez que se le vio iba rumbo a Cabo San Lucas con unos amigos. No se sabe quiénes eran y no se sabe lo que hicieron con ella”, comentaron.